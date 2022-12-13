Новая партия из 33 автобусов прибыла в Петербург

В Петербург прибыла новая партия из 33 автобусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург прибыла новая партия автобусов из 33 машин. Они поступили на баланс ГУП "Пассажиравтотранс" и в скором времени отправятся работать на рейсы в Колпинском районе города. Об этом 13 декабря 2022 года рассказали в комитете по транспорту.

- Это современные низкопольные автобусы большого класса - вместимостью до 97 человек. Комфортабельный салон располагает 28 сидениями, полностью доступен для маломобильных граждан и оборудован современными системами информирования и оплаты проезда, - рассказали в комитете.

Также у автобусов есть интеллектуальная система помощи водителю, которая мониторит физиологическое состояние шофера, а также помогает снизить риск ДТП. Вскоре эти автобусы выйдут на стратегические маршруты, соединяющие Колпинский район со станциями метро. Среди них №115 и 326.