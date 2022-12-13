В Петербурге российские бренды одежды расширят ассортимент после закрытия зарубежных магазинов

Несколько магазинов одежды увеличат арендуемую площадь в торговых центрах Фото: Олег ЗОЛОТО

Большинство зарубежных брендов, которые покинули российский рынок, специализировались на одежде и обуви. После их ухода российские fashion-ретейлеры получили новые возможности для расширения аудитории.

- Увеличится средняя площадь таких магазинов, как Befree, Zarina, Love Republic, Sela. Кроме этого, в Zarina появится категория мужской одежды, а в Befree помимо одежды будет продаваться белье, спортивная одежда и обувь, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

В этом году в петербургских торговых центрах открылись такие бренды, как Grunge John Orchestra. Explosion, Loloclo, Youwanna, Emka, универмаг российских дизайнеров Slava и Slava Kids, Buzina и другие.

Также, по итогам 9 месяцев этого года на российский рынок вышло несколько иностранных брендов из Китая, Турции, США и Казахстана. Они специализируются на одежде, общепите и косметике. Но в Петербурге магазины этих брендов пока не появились.