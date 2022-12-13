Специальные налоговые режимы для ювелирных фирм могут продлить в Петербурге

ЗакС Петербурга предложит закон, который должен спасти ювелирный бизнес от закрытия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания придумали, как спасли ювелирный бизнес в Санкт-Петербурге от закрытия. Планируется продлить действие специальных налоговых режимов для петербургских ювелирных магазинов и фирма. Соответствующий закон предложили депутаты парламента, пишет 13 декабря 2022 года "Мойка78".

- Переход на общую систему налогообложения (НДС), а также введение налоговой и балансовой отчетности заставит "ювелиров" нанимать на работу новых квалифицированных сотрудников, не имеющих отношения к производству. Помимо этого, предпринимателям потребуется закупить новое программное обеспечение, а также переучить сотрудников работать с новой системой, - сообщает издание.

Так, дополнительные расходы составят не менее 100 тысяч рублей в месяц, а стоимость готовой продукции увеличится минимум на 20-25 процентов.