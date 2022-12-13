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НовостиОбщество13 декабря 2022 15:47

Специальные налоговые режимы для ювелирных фирм могут продлить в Петербурге

Соответствующий закон предложили депутаты городского Законодательного Собрания
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
ЗакС Петербурга предложит закон, который должен спасти ювелирный бизнес от закрытия

ЗакС Петербурга предложит закон, который должен спасти ювелирный бизнес от закрытия

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания придумали, как спасли ювелирный бизнес в Санкт-Петербурге от закрытия. Планируется продлить действие специальных налоговых режимов для петербургских ювелирных магазинов и фирма. Соответствующий закон предложили депутаты парламента, пишет 13 декабря 2022 года "Мойка78".

- Переход на общую систему налогообложения (НДС), а также введение налоговой и балансовой отчетности заставит "ювелиров" нанимать на работу новых квалифицированных сотрудников, не имеющих отношения к производству. Помимо этого, предпринимателям потребуется закупить новое программное обеспечение, а также переучить сотрудников работать с новой системой, - сообщает издание.

Так, дополнительные расходы составят не менее 100 тысяч рублей в месяц, а стоимость готовой продукции увеличится минимум на 20-25 процентов.