Роспотребнадзор проверил воздух после мощного пожара на заводе «Звезда» в Петербурге

Роспотребнадзор проверил воздух после пожара Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в индустриальном парке завода «Звезда» в Невском районе. Напомним, площадь возгорания днем 13 декабря составила 200 квадратных метров.

- Воздух около ближайшей жилой постройки проверяли на наличие загрязняющих веществ, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Как выяснили специалисты, концентрация загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышает допустимые гигиенические нормативы. Поэтому безопасности и здоровью населения ничего не угрожает.

Напомним, огонь на территории завода тушили семь пожарных машин и 35 спасателей. Через два часа пожар был локализован. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Причины случившегося будут устанавливать дознаватели.