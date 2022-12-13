Два мошенника выманили у пожилых жителей Петербурга 1,5 миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Телефонные мошенники выманили у пожилых петербуржцев 1,5 миллиона рублей. В период с января по декабрь 2021 года двое мужчин обманывали пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Один из обвиняемых звонил пожилым женщинам и рассказывал, что их дети совершили преступление. И можно избежать наказания, заплатив деньги. Второй фигурант был курьером – ходил и забирал деньги, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

За год преступники смогли обмануть четырех пенсионеров, которые в сумме отдали злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Обманщиков задержали, а уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.