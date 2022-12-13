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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 16:45

Два мошенника выманили у пожилых жителей Петербурга 1,5 миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Олег ЗОЛОТО

Телефонные мошенники выманили у пожилых петербуржцев 1,5 миллиона рублей. В период с января по декабрь 2021 года двое мужчин обманывали пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Один из обвиняемых звонил пожилым женщинам и рассказывал, что их дети совершили преступление. И можно избежать наказания, заплатив деньги. Второй фигурант был курьером – ходил и забирал деньги, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

За год преступники смогли обмануть четырех пенсионеров, которые в сумме отдали злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Обманщиков задержали, а уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.