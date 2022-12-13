Плановая госпитализация детей отменена в Петербурге из-за роста заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ растет в Северной столице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость ОРВИ растет в Северной столице. В связи с этим, в городе введен ряд ограничений, изменен порядок госпитализации пациентов. Кроме этого, постановлением Роспотребнадзора в Петербурге отменили плановую госпитализацию детей.

- Будет введен запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа, - говорится в постановлении регионального ведомства.

Действовать запрет будет с 14 декабря до особого распоряжения. Госпитализировать будут только тех пациентов, которым крайне необходима медпомощь, и ее отсутствие может повлечь ухудшение состояния больных.

Напомним, с 14 декабря будет введен масочный режим в стационарных и амбулаторных медучреждениях, а также в учреждениях социального обслуживания.