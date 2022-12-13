Волонтеры ищут жителя Ленобласти, пропавшего больше месяца назад

43-летний мужчина пропал 1 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового-отряда «Лиза Алерт» отправятся на поиски 43-летнего мужчины, который пропал в Ленинградской области 1 ноября. Ориентировка с его фотографией появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Мужчина 1979 года рождения пропал в Волхове 1 ноября, и с того дня нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую распространяют пользователи в социальных сетях.

Сообщается, что рост мужчины составляет 170 сантиметров. Он нормального телосложения, с русыми волосами и серо-голубыми глазами. В день пропажи на нем была надета красно-черная куртка, черные кроссовки и черная шапка.

Сейчас волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски пропавшего жителя Ленобласти.