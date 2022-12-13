Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье13 декабря 2022 20:50

Навещать пациентов запретили в медицинских учреждениях Петербурга

Запрет введен из-за роста заболеваемости ОРВИ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Допуск посетителей запрещен в больницах Петербурга

Допуск посетителей запрещен в больницах Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге введены ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости ОРВИ. В медицинских и социальных учреждениях города с 14 декабря введен масочный режим.

- Будет запрещен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа. Исключением станут только те посетители, которые ухаживают за тяжелыми и лежачими пациентами, - говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Напомним, порог заболеваемости ОРВИ за неделю превысил почти 77 процентов. Чаще всего вирусными инфекциями болеют дети от 7 до 14 лет.

К слову, по постановлению, теперь классы, где ОРВИ заболели 20 процентов учащихся, будут освобождены от посещения занятий не менее, чем на неделю. Кроме всего прочего, в Петербурге введен запрет на плановую госпитализацию детей.