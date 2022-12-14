15 пожарных тушили огонь в коммунальной квартире на проспекте Стачек в Петербурге

На место происшествия выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммунальная квартира загорелась в Кировском районе Петербурга вечером 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на проспекте Стачек поступило в 22:57. На место происшествия сразу отправились спасатели и несколько пожарных машин, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В коммунальной квартире обгорел участок площадью четыре квадратных метра. Спасателям удалось локализовать возгорание в 23:38. По предварительной информации, никто из жителей квартиры не пострадал.

На проспект Стачек выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС.

Напомним, утром 13 декабря в Петербурге произошел мощный пожар на территории завода "Звезда". Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Роспотребнадзор проверил воздух после пожара.