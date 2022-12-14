Более 300 предметов гардероба Петра Великого покажут в Эрмитаже в Петербурге

Экспозиция будет работать в течение года. Фото: пресс-службы Государственного Эрмитажа

Гардероб Петра I смогут увидеть петербуржцы и гости города. Выставка «Гардероб императора», приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Великого, начала свою работу 8 декабря в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Государственного Эрмитажа.

- Эта выставка рассказывает о том, что в музее работают блестящие хранители, реставраторы и инженеры, - сказал на открытии экспозиции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В составе «Гардероба императора» более 300 предметов одежды в примерных хронологических рамках 1672-1725 годов. В экспозиции представлены парадные костюмы и домашние туалеты, военные мундиры и маскарадное платье. И даже нижнее белье, обувь, одежда для работы и головные уборы.

Посетить выставку в Галерее костюмов можно в течение года: экспозиция будет работать до конца следующего года.