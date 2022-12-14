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НовостиОбщество13 декабря 2022 21:53

Температура воздуха опустится до -14 градусов в Ленобласти в ночь на 14 декабря

Днем в некоторых районах пройдет небольшой снег
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Ленобласти и Петербурге ожидается небольшой снег

В Ленобласти и Петербурге ожидается небольшой снег

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 14 декабря. Во многих районах пройдет умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Южный и юго-западный ветры подуют со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 14 градусов, а днем будет от -4 до -9 градусов. Немного повысится атмосферное давление, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается 14 декабря в Северной столице. Местами пройдет небольшой снег, а скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.

- Ночью в Петербурге будет от шести до восьми градусов со знаком минус, а днем температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. На дорогах будет скользко, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.