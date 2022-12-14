Выкинули маску? Зря. Она снова пригодится. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 14 декабря 2022 года и за прошедшие сутки: все главные события последних 24 часов. Основным стало возвращение масочного режима с 14 декабря в социальных и медицинских учреждениях Петербурга по причине резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

- Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022 – 2023 годов», - сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Теперь, кроме возвращения подзабытого масочного режима, ограничивается плановая госпитализация детей. Также запрещается посещение пациентов в больницах и стационарах закрытого типа. В школах на недельный карантин будут отправлять классы, где болеет больше 20% учеников.

Но были в городе и другие новости. Так, Оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова решил усилить антитеррористические меры перед новогодними праздниками.

Зато Петербург все же засверкал тысячами огней. В городе включили праздничную иллюминацию.