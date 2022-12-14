Гребень антициклона принесет небольшой снег в Петербург в среду, 14 декабря

Небольшой снег, но почти без ветра обещают в Петербурге на среду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург получил передышку. Снежный циклон «Биргит» испытал город на прочность и ушел в сторону Карелии. А его место занял антициклон с меньшим количеством осадков. Поэтому 14 декабря будет почти бесснежно и, местами, ясно.

- Санкт-Петербург сегодня в стороне от активных циклонов. Но Северная столица будет ощущать влияние небольшого гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Днем температура в городе составит -4…-6 градусов, а по Ленинградской области в зависимости от района термометры покажут -3…-8. Ветер ожидается юго-западный умеренный без резких порывов. Атмосферное давление немного поднимется, но составит всего 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Но уже завтра прогноз обещает возвращение сильного ветра, снега и небольшое потепление.