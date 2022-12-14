На Малой Морской улице петербуржцы выталкивали из снега застрявший автобус

На Малой Морской тоже толкали автобус. Фото: телеграм-канал "Мегаполис".

Петербуржцы продолжают заниматься автобусным «бобслеем». Третий день подряд они выталкивают из снега застрявшие в сугробах пассажирские машины. Причем происходит это не только на окраинах города, но и в самом центре - на Невском проспекте и на Малой Морской улице.

- На Малой Морской сегодня автобус застрял, - сообщает утром 14 декабря телеграм-канал «Мегаполис».

Опубликованное там же видео показывает, как с десяток прохожих пытаются протолкнуть сквозь сугробы автобус с гармошкой. Тот проезжает буквально метр и снова вязнет. Чем закончилась история, осталось неизвестным.

А накануне силовым спортом занимались жители Приморского района. Он выталкивали автобус из снега на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц.

- Спасение пассажиров - дело рук самих пассажиров, - шутят горожане в соцсетях.