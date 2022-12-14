Пробки в семь баллов собрались на дорогах Петербурга утром 14 декабря

В Петербурге опять пробки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург продолжает переживать последствия снежного циклона «Биргит». На дорогах еще осталось достаточно сугробов, которые осложняют движение. А вместе с гололедом это приводит к ДТП и пробкам. Утром в четверг они достигли семи баллов по десятибалльной шкале.

- Стоит Ивановская улица к Сортировочной. Авария, заняты средний и правый ряд. свободен только левый, - пишут автомобилисты на Яндекс.Картах.

Из-за этого ДТП в пробку встал Володарский мост и Народная улица к нему от проспекта Большевиков. Объехать затор не получится, так как внутренняя часть КАД от Мурманского шоссе до Вантового моста также почти не едет.

Есть трудности на Октябрьской набережной, на Малоохтинском проспекте. Тормозят Заневский и Дальневосточный проспекты к Заневской площади. Непростая обстановка в центре города, на Петроградской стороне и у станции метро «Лесная».