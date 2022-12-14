Два трупа нашли в шахте лифта на Васильевском острове Петербурга

Двое рабочих упали в шахту лифта и погибли на Васильевском острове Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в шахте лифта строящегося дома нашли два трупа. Все произошло на территории стройки на Васильевском острове около семи часов вечера 13 декабря 2022 года. По предварительным данным, двое рабочих свалились в шахту с высоты 13-го этажа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Сообщение о падении двоих рабочих в шахту лифта с высоты 13 этажа строящегося дома без номера поступило в полицию 13 декабря в седьмом часу вечера. На месте происшествия были обнаружены трупы двух граждан Таджикистана, 25 и 27 лет, - рассказал источник.

Сообщается, что очевидцев произошедшего нет. Никто из рабочих не видел, как мужчины упали вниз. Также на стройке отсутствует видеонаблюдение.

Тела направлены в морг для установления причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.