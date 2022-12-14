Новорожденный ребенок внезапно умер от пневмонии в Петербурге

Грудничок с пневмонией из Колпино не дожил до госпитализации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге грудной ребенок внезапно умер от пневмонии. Все произошло очень стремительно днем 13 декабря 2022 года в Колпино. Врачи скорой помощи около часа пытались реанимировать малыша, но бесполезно. Об этом рассказывает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп мальчика был обнаружен в квартире на улице Севастьянова без признаков насильственной смерти. По указанному адресу проживают 33-летняя медсестра крупного медицинского центра и 41-летний сотрудник охранного предприятия. Их полуторамесячный сын накануне находился в поликлинике на плановом осмотре у врача-педиатра. Доктор заподозрила у младенца пневмонию и велела матери идти домой, ждать сантранспорт и готовиться к госпитализации, - рассказал источник.

В третьем часу дня мальчику стало плохо и он перестал дышать. Мать самостоятельно реанимировав сына и вызвала скорую помощь. После медики еще почти час боролись за жизнь малыша, но бесполезно.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.