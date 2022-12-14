СК начал проверку после гибели парня под поездом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку после гибели молодого человека под поездом. Трагедия произошла вечером 13 декабря 2022 года на железнодорожной станции Кушелевка. После случившегося следственный комитет начал проверку.

- У дома 1 по Политехнической улице на пешеходном переходе электричка сбила насмерть 19-летнего парня. Молодой человек переходил пути на запрещающий знак светофора со звуковым оповещением. Также на голове у него был капюшон, - рассказали в комитете.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось, от полученных травм мужчина скончался. Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии.