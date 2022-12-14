Каршеринг протаранил стену дома в центре Петербурга

Каршеринг протаранил стенц дома в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга водитель за рулем каршеринга протаранил стену дома. Все произошло на пересечении Фонарного переулка и улицы Декабристов поздно в ночь на 14 декабря 2022 года. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На пересечении Фонарного переулка и улицы Декабристов каршеринг въехал в здание, водителя нет на месте ДТП, - рассказал очевидец.

Однако другие сообщили, что все же водитель каршеринга не сбегал с места. Его и его пассажирку видели возле разбитой машины, когда они общались с сотрудниками ГИБДД и оформляли аварию.

- Мы в 12 часу ночи проезжали , они уехали на такси, - рассказали еще одни очевидцы.

По всей видимости, участники аварии не пострадали. Как именно произошло ДТП, не уточняется.