Приезжих задержали по подозрению в серии налетов в Ленобласти

Налетчики обчистили офисы двух предприятий в Гатчинском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В Ленобласти задержали четверых подозреваемых в налетах на промышленные объекты. Все мужчины, пойманные полицейскими - приезжие с Кавказа. По версии следствия, на счету «гастролеров» как минимум два криминальных эпизода в Гатчинском районе.

- В ночь на 9 декабря злоумышленники проникли в здание крестьянского хозяйства в поселке Пригородный. Налетчики вскрыли входную дверь и похитили 300 тысяч рублей, - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но эта сумма не удовлетворила налетчиков, которые прямиком отправились ко второму объекту - заводу по производству полиэтиленовых пакетов в Гатчине. Там в сейфе лежали 700 тысяч рублей, которые и прихватили злоумышленники.

Все это время за мужчинами вели наблюдение оперативники. И как только налетчики сели в свою машину, их с поличным взяли бойцы спецподразделения.

Сейчас трое мужчина арестованы, меру пресечения четвертому изберут в ближайшее время. По обоим эпизодам возбуждены дела по статье «Кража».