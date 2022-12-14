Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:50

СК начал проверку после падения ребенка в люк в Ленобласти

ЧП произошло в Отрадном, когда девочка каталась с горки на «ватрушке»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Девочка провалилась в люк, катаясь с горки. Фото: vk.com/protradnoe

Девочка провалилась в люк, катаясь с горки. Фото: vk.com/protradnoe

Следственное управление СК России по Ленобласти начало проверку инцидента в Отрадном, где 6-летняя девочка провалилась в многометровый люк, когда каталась с горки на «ватрушке». Из ловушки ее доставали спасатели. По счастью, ребенок серьезно не пострадал.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного отдела по городу Кировск в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, после осмотра врачами было установлено небольшое растяжение голеностопа обеих ног. Тем же вечером юную пациентку отпустили домой. Сейчас правоохранительные органы выясняют, в чьем ведении находится «дырявый» люк.