Ларькам в Петербурге продлят сроки аренды на два года Фото: Артем КИЛЬКИН

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило поправки в закон "О размещении нестационарных торговых объектов". Заседание состоялось 14 декабря 2022 года. Предложение, внесенное на рассмотрение губернатором Александром Бегловым, было принято в первом чтении. Оно предполагает продление аренды для ларьков.

- Законопроект окажет реальную поддержку малому предпринимательству в сложившихся условиях. А мы проявим заботу и окажем поддержку нашему бизнесу, – отметил представитель градоначальника в парламенте Константин Сухенко.

Речь идет о том, что продлить договоры аренды земли для ларьков, у которых договоры должны были истечь с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Аренда будет продлена еще на два года.

Мера поддержки, по данным Смольного, коснется около 700 нестационарных торговых объектов.