ЗакС хочет полностью запретить рекламу секс-услуг в Петербурге

В Петербурге могут запретить рекламу сексуальных услуг Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге могут полностью запретить рекламу сексуальных услуг. Депутаты Законодательного Собрания 14 декабря 2022 года рассмотрели во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с рекламой секс-услуг. Если правки будут одобрены, полиция сможет более эффективно бороться с подобной рекламой.

- Предлагается внести прямой запрет на такие действия в Федеральный закон "О рекламе". Это позволит установить административную ответственность и увеличить штрафы за расклейку фривольных объявлений. Соответствующие дополнения в КоАП дадут полиции возможность эффективно бороться с распространителями откровенной рекламы, - рассказали в ЗакСе.

Причем, штрафы предлагается поднять серьезно - до 500 тысяч рублей.