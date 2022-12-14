В Смольном назвали самые плохо убранные районы Петербурга

Метель закончилась два дня назад, а снег все еще не убрали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Жилкома Олег Зотов посмотрел видео с камер системы «Безопасный город» и на основе увиденного назвал список районов Петербурга, где уборка снега идет хуже всего. Кое-где, по словам чиновника, нога дворника вообще не ступала.

- В основном замечания касаются Центрального, Невского, Красносельского и Московского районов. Необходимо усилить уборку на Ленинском проспекте и проспекте Героев, на Краснопутиловской улице, улице Костюшко, в районе Авиагородка, на улице Рубинштейна, во 2-м Рабфаковском переулке, - написал Зотов на своей станице ВКонтакте.

До четверга петербургские коммунальщики должны убрать весь снег с проходов и проездов, в том числе во дворы, а с пятницы - вывозить снег и проводить обработку антигололедными составами, то есть солью.

Претензии возникли и к очистке крыш. Сброс снега не всегда происходит с соблюдением мер безопасности.