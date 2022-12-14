Ревнивый мужчина прострелил соперника на Садовой улице в Петербурге

Полицейские задержали ростовчанина, выстрелившего в своего оппонента в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ревнивый мужчина устроил стрельбу из-за девушки. Причем, судя по всему, девушка с ним вступать в отношения не собиралась, зато ходила на свидания с другими парнями. Это и не понравилось воздыхателю, который решил устранить оппонента. Об этом 14 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 10 декабря около часа ночи с Садовой улицы был госпитализирован 25-летний местный житель с травматическим ранением груди. Задержан 35-летний уроженец Ростовской области, который неоднократно привлекался к административной ответственности, - рассказали в полиции.

В ту ночь парень приехал на такси у дому 107 по Садовой улице, где встретился с девушкой, с которой он познакомился в интернете. После того как молодые люди встретились, к ним подъехал знакомый девушки. Между мужчинами начался конфликт и ростовчанин выстрелил в юношу.

По факту возбуждено уголовное дело.