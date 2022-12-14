Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 10:39

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 15 декабря

Погода резко испортится ночью
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 15 декабря

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 15 декабря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Управление МЧС города предупредило, что 15 декабря 2022 года в Северной столице будет бушевать сильный ветер. Причем поднимется он еще ночью. В основном непогода затронет прибрежные районы города.

- 15 декабря в Санкт-Петербурге ночью и в начале дня в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Из-за такой погоды на дорогах в Петербурге ожидается сильный гололед. Автомобилистам рекомендуют быть осторожнее и внимательнее за рулем. Пешеходам тоже не забывать, что из-за снега и гололеда машины тормозят дольше и сложнее.