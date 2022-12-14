МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 15 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Управление МЧС города предупредило, что 15 декабря 2022 года в Северной столице будет бушевать сильный ветер. Причем поднимется он еще ночью. В основном непогода затронет прибрежные районы города.

- 15 декабря в Санкт-Петербурге ночью и в начале дня в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Из-за такой погоды на дорогах в Петербурге ожидается сильный гололед. Автомобилистам рекомендуют быть осторожнее и внимательнее за рулем. Пешеходам тоже не забывать, что из-за снега и гололеда машины тормозят дольше и сложнее.