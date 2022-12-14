Продавца полетов на несуществующем воздушном шаре задержали в Петербурге

Полицейские Главка задержали лжепродавца услуги «полёт на воздушном шаре» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который продавал полеты на воздушном шаре. Только самого воздушного шара никакого не было. Еще летом в полицию Невского района обратились двое обманутых мужчин, которые попали на мошенника, желая устроить романтический полет на шаре. Об этом 14 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчины перевели предоплату, общей суммой 47 тысяч рублей на банковскую карту, однако, взамен услугу так и не получили, - рассказали в полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 13 декабря полиция задержала подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Петербурга. Выяснилось, что он разместил в интернете объявление об услуге. После убеждал клиентов осуществить онлайн предоплату, а после получения денежных средств перестал выходить на связь.