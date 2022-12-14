Труп старушки со связанными руками и пакетом на голове нашли в Ленобласти

Мертвую старушку со связанными руками и пакетом на голове нашли в Бокситогорске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области нашли мертвой пенсионерку. Причем у старушки были связаны руки, а на голове затянут полиэтиленовый пакет. Труп обнаружили вечером 13 декабря 2022 года в квартире, где жила 87-летняя женщина, в Бокситогорске. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп 87-летней местной жительницы был обнаружен 13 декабря около 19 часов в квартире дома 27/2 по улице Павлова. Престарелую женщину нашли на кухне с завязанным полиэтиленовым пакетом на голове, со следами крови и следами от связываний на руках, - рассказал источник.

Тело женщины нашел 39-летний местный житель, работающий экскаваторщиком. Мужчина пояснил, что знаком со старушкой с 2019 года и всячески помогал ей. Та даже переписала минувшим летом свою квартиру в его собственность. В последний раз мужчина видел старушку 12 декабря около 17 часов: приезжал помочь в связи с отключением света в квартире.

По факту убийства пенсионерки было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.