Жителям Петербурга надо копить на квартиру 10 лет

На квартиру в Петербурге придется копить больше 10 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы купить квартиру, жителям Петербурга надо не пить, не есть и отдать всю зарплату за 10 лет. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Мир квартир», просто взяв за основу средний доход жителей крупных городов России и цены на жилье в них же.

- Средний россиянин, получая почти 62 тысячи рублей в месяц, накопит на среднюю квартиру стоимостью немногим более 4,7 миллиона рублей за 6,4 года, - приводит данные исследования РИА «Новости».

При этом, всего три года назад, показатель был равен пяти годам. То есть доступность жилья существенно снизилась. Объясняется это просто: с 2019 года зарплаты выросли на 25%, а цены на недвижимость прибавили 49%.

Дольше всего копить на жилье придется жителям Севастополя - 16 лет. Москвичу придется отдать за жилье зарплату за 12 с лишним лет. И это при средней зарплате в 117 тысяч рублей(!).

Петербуржцы накопят нужную сумму за 10,3 года, а жители Ленобласти - за восемь лет и еще несколько месяцев.