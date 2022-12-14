Недельный карантин будут вводить в школах Петербурга из-за резкого роста заражаемости гриппом и ОРВИ

Школьников будут отправлять на карантин при 20% заболевших в классе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В школьных классах Петербурга будут вводить недельный карантин, если количество заболевших учеников превысит 20% от общего количества в классе. Такое требование содержится в постановлении Роспотребнадзора. И касается оно всех учебных заведений города, в том числе вузов.

- Обеспечить приостановление учебного процесса на срок не менее 7 дней в образовательных учреждениях, группах, классах в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ, - говорится в документе, подписанном главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой.

Вместе с этим администрации школ и прочих образовательных заведений должны обеспечить проверку температуры учащихся на входе и отправлять домой всех тех, у кого есть признаки простуды.

Действовать усиление противоэпидемических мер будет с 14 декабря и до их отмены. А произойдет это лишь со спадом заболеваемости.