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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 12:40

Продавец криптовалюты отобрал 1,2 млн рублей у семьи из Петербурга

Парень решил просто забрать деньги, которые у него хотели поменять
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Попытка купить криптовалюту обошлась семье бизнесвумен в 1,2 миллиона рублей

Попытка купить криптовалюту обошлась семье бизнесвумен в 1,2 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продавец "биткоинов" обокрал семью, которая хотела обменять крупную сумму денег на криптовалюту. Парень просто отобрал деньги у несовершеннолетнего сына главы фармацевтической компании. Об этом 14 декабря 2022 года рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- Первокурсник вуза познакомился в телеграм-канале с неким мужчиной, с которым договорился о встрече 21 ноября около 21 часа у дома 11 по улице Марата с целью обмена более 1 миллиона рублей на криптовалюту. Деньги, выданные парню матерью, "продавец" попросту отобрал, - рассказал источник.

Полиция оперативно нашла грабителя. Им оказался 23-летний безработный парень. Он стал оправдываться, что якобы отдал деньги студента для передачи третьему лицу, который должен был зачислить их на криптовалютный кошелек. Возбуждено уголовное дело.