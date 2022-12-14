Метель с сильным ветром накроет Ленобласть 15 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области снова ожидается метель. Сильный ветер с большим количеством снега налетят на область 15 декабря 2022 года. При этом будет морозно, а ночью и вовсе до минус 13 градусов. Об этом предупредили в МЧС 47-го региона.

- 15 декабря в прибрежных районах Ленинградской области ожидаются порывы ветра 15-17 метров в секунду. На западе местами сильный снег, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Ночью местами пройдет сильный снег, преимущественно на западе. Температура воздуха до минус 13 градусов, а ветер ночью и в начале дня в прибрежных районах до 15-17 метров в секунду, днем ветер ослабнет до 7-12 метров в секунду. Также станет немного теплее до 5-10 градусов мороза. Снег станет чуть слабее, но местами сохранится довольно умеренный.