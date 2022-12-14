Каршеринг снес столб после ДТП на юге Петербурга

Каршеринг снес столб со знаком и светофором на юге Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

На один светофор меньше стало в Петербурге. Столб с указателем перехода и знаками пал жертвой ДТП. Его снес каршеринговый «Ниссан», столкнувшийся с черным «Вольво» на углу улиц Маршала Говорова и Васи Алексеева.

- Перекресток Маршала Говорова и Васи Алексеева, каршеринг и «Вольво». Вроде все живы, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После столкновения «Ниссан» вылетел на тротуар, но, по счастью, никого не задел. Столб со светофором и знаком тоже упал мимо пешеходов. Теперь выяснять кто прав, а кто виноват, будет ГИБДД. Несчастливцу придется платить за ремонт и машин и светофора. А сейчас это особенно дорого.

- Откуда же людей столько денег на запчасти, что могут себе позволить так гонять? - удивляются в соцсетях петербуржцы.