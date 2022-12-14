Новая скейт-площадка появится в Выборгском районе Петербурга до конца 2023 года

До конца 2023 года в Выборгском районе может появиться новая скейт-площадка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в 2023 году собираются обустроить новую скейт-площадку. Она разместится западнее пересечения Поклонногорской улицы и Удельного проспекта. Предложение поступило от местных жителей через проект "Родной район" и заняло в конкурсе второе место. Об этом 14 декабря 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Реализация проекта идет уже сейчас. В данный момент он находится на согласовании в Комитете по градостроительству и архитектуре. Начало и окончание строительства запланированы на 2023 год, - пишет издание со ссылкой на районную администрацию.

По плану площадка в 2,5 тысячи квадратных метров будет разделена на три зоны: для продвинутых скейтеров, любителей и начинающих. Помимо этого на территории будет баскетбольная площадка, зона с тренажерами, местами для отдыха, туалетом и велопарковкой.