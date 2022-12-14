Комитет по благоустройству пообещал убрать снег с обочин дорог в Петербурге ко 2 января

Последствия циклона "Биргит" должны убрать ко 2 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последствия циклона «Биргит», засыпавшего Петербург снегом, будут устранены лишь ко 2 января. Так ответили в Комитете по благоустройству на запрос СМИ. Согласно регламенту, у коммунальных служб есть 20 дней для вывоза всего объема снега, выпавшего 12 и 13 декабря.

- Сейчас главная задача - расчистить тротуары и проезжую часть. Сдвинутый с проезжей части и тротуаров снег формируется в валы на краю дорог, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Комблага.

На приведение дорог в нормативное состояние, то есть очистку всей проезжей части вместе с обочинами, и дается 20 дней. Работы начались 13 декабря. 20-й день наступит как раз 2 января.

В комитете также отметили, что циклон насыпал 17 сантиметров снега, а вместе с прошлыми «залпами», объем достигает 41 сантиметра. Убрать все разом просто невозможно. Теперь главное, чтобы город не накрыл новый циклон, иначе убирать снег придется всю зиму.