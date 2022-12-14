Суд закрыл дело об отравлении детей хлором в бассейне в Купчино из-за истечения срока давности

Суд закрыл дело об отравлении детей в бассейне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга закрыл дело о массовом отравлении детей хлором в бассейне фитнесс-центра в Купчино. Инцидент произошел больше двух лет назад, в сентябре 2020 года. Тогда СК завел уголовное дело, но теперь оно прекращено за истечением срока давности. До разбирательства по существу оно так и не дошло.

- Обвиняемый не осуществил контроль за системой водоподготовки, что повлекло массовое отравление пяти несовершеннолетних посетителей, которые были госпитализированы с диагнозом – ингаляционное отправление хлором, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемым был начальник службы сервиса компании, отвечавшей за работу оборудования бассейна. Его адвокаты подали ходатайство в суд с просьбой прекратить дело. Учитывая что статья - небольшой тяжести, ответственность по ней прекращается через два года. Поэтому других вариантов у судьи не было.

Дело официально закрыто, ответственность за отравление детей хлором никто не понес.