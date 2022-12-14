Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих на стройке в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на стройке в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла вечером 13 декабря 2022 года на строительной площадке многоэтажного дома на территории Василеостровского района. Об этом рассказали в ведомстве.

- В шахте лифта были обнаружены тела двух рабочих: 25-летнего и 29-летнего мужчин. Оба они граждане сопредельного государства. Известно, что иностранцы приехали в Петербург на заработки, - рассказали в комитете.

По предварительным данным, мужчины упали в шахту лифта с высоты 13 этажа. От полученных травм они скончались на месте.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшедшего.