«Лежачие» полицейские появились на 104 адресах в Петербурге в 2022 году

Модернизация светофоров, установка «лежачих» полицейских и дорожных знаков – итоги работы за 2022 год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга решил подвести итоги уходящего 2022 года. Отмечается, что в городе полностью завершена плановая модернизации светофорных объектов. Работы прошли в 10 районах по 23 адресам. Об этом 14 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Светофоры оснащены современным оборудованием, для пешеходов с нарушением зрения установлены устройства звукового сопровождения, для родителей с колясками - занижен бордюрный камень у пешеходных переходов, - рассказали в комитете.

Так, были установлены или заменены: более 260 транспортных светофора, более 200 пешеходных светофора, более 240 стоек, 1 тысячи знаков и многого другого. Также на 104 адресах появились "лежачие" полицейские. Элементы необходимы для принудительного снижения скорости транспорта. Например, на пути следования родителей с детьми в учебные и медицинские учреждения.