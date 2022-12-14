Мощный лось вышел на дорогу в Сосновом Бору под Петербургом

В Сосновом Бору вновь заметили лося Фото: принтскрин видео.

Статного, большого лося вновь заметили в Сосновом Бору под Санкт-Петербургом. Огромный сохатый, как ни в чем небывало вышел из леса и спокойно перешел дорогу, несмотря на людей и машины вокруг. Об этом 14 декабря 2022 года рассказали очевидцы, которые смогли запечатлеть лося на видео.

- Аккуратненько так идет, посмотрел налево, посмотрел направо... Понимает ,что дорогу переходит, - восхитились лосем местные жители.

- Лось бесподобный, такой красивый, статный, мощный, - обрадовались горожане.

Многие отметили, что такой красивый лось - не просто гость из леса, а уже полноценный местный житель. Поэтому в шутку ему предложили установить памятник, чтобы стал такой же местной знаменитостью, как пес по имени Кефир.