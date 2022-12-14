Петербургской группе компаний «Супротек» исполнилось 20 лет

Состоялось торжественное награждение сотрудников компании. Фото: Супротек

Группа компаний «Супротек» отметила свое 20-летие. Сейчас организация является крупным федеральным холдингом и развивает несколько направлений деятельности. Главной ценностью и базовым ресурсом руководство холдинга считает людей. Поэтому в праздничный день были награждены лучшие сотрудники компании.

- Сотрудникам компании «Супротек» вручены медали «За трудовые заслуги», «Трудовая слава», «Честь и слава», дипломы «За профессионализм и самоотверженный труд», - сообщает пресс-служба холдинга.

Напомним, компания «Супротек» разрабатывает и выпускает продукты инновационной автохимии для частных автомобилей, коммерческого и специального транспорта, а также смазки и смазочно-охлаждающие жидкости для промышленного сектора.

Сейчас группа компаний реализует новую стратегическую программу устойчивого развития «Проект 2027». Она нацелена на диверсификацию и масштабирование производств, а также создание новых серий продуктов, импортозамещение и открытие новых рынков сбыта.