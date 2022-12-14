Жители Приморского и Выборгского районов Петербурга больше всего не довольны уборкой снега

Город убирают от последствий снегопада круглосуточно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге бушевал циклон «Биргит», из-за которого в городе пару дней была сильная метель, а осадки выпали в почти рекордных количествах. По утрам и вечерам пробки в Северной столице достигали 10 баллов. Работники дорожных служб до сих пор разбираются с последствиями снегопада. А «КП-Петербург» узнала, жители каких районов больше всего не довольны уборкой города от снега.

В опросе в телеграмм-канале «Комсомольская правда – Петербург» приняли участие 175 человек. По их мнению, хуже всего уборка территорий от выпавшего снега, проходит в Выборгском и Приморском районах. Уборку в этих районах негативно оценили 25% опрошенных.

На втором месте, по количеству голосов, Московский, Невский и Василеостровский районы – 15% опрошенных считают, что дворы до сих пор завалены снегом. Недовольными уборкой территорий после циклона остались и жители Кировского и Петроградского районов. 13% опрошенных ответили, что работники городских служб плохо справляются с последствиями снегопада.

Напомним, в Комитете по благоустройству Петербурга рассказали, что с обочин проезжей части снег получится вывезти только ко 2 января. И то, если таких сильных осадков к тому времени больше не выпадет.

КОНКРЕТНО

Пожаловаться на плохую уборку улично-дорожной сети можно в дежурную службу Комитета по благоустройству по круглосуточному номеру 314-60-13.