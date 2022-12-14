Дефицит работников в сферах IT и машиностроения наблюдается в Петербурге

Самый большой дефицит кадров в этом году наблюдается в сфере IT Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице растет спрос на работников в сфере IT и промышленности. В 2023 году дефицит в IT-сфере составит 17,4 тысячи человек. Хотя вакансий в этой области по прогнозам будет 7,85 на 100 человек.

- Самый большой дефицит кадров в этом году наблюдается в сфере IT. Он измеряется цифрой около 15 тысяч человек. В промышленности и обрабатывающих отраслях не хватает около 5 тысяч человек, - приводит ТАСС слова председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрия Чернейко.

Кроме этого, в следующем году работников будет не хватать в сферах строительства и машиностроения. Там дефицит составит пять тысяч человек. Под сферой машиностроения Дмитрий Чернейко имел в виду и предприятия оборонно-промышленного комплекса, где также высок спрос на квалифицированные кадры.