ПСБ «ЖилСтрой» займется реконструкцией здания Мюзик-Холла в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подрядчик для реконструкции здания театра Мюзик-Холла появился в Петербурге. На сайте госзакупок опубликован обезличенный протокол определения подрядчика, при этом тендер выиграла компания ПСБ «ЖилСтрой».

- В компании рассказали, что условия контракта обнародованы в материалах госзакупки. Сейчас компания находится на стадии подписания контракта, - пишет «Деловой Петербург».

Как сообщается на сайте госзакупок, цена контракта составит 9,5 миллиардов рублей. Подрядчик выполнит работы по приспособлению здания театра в Александровском парке для современного использования. Кроме этого, будет подготовлена документация по проекту.

Напомним, ПСБ «Жилстрой» займется также реставрацией Петропавловской крепости. Этот тендер компания выиграла в октябре 2022 года.