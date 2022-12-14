Количество ДТП снизилось на 16% в Петербурге

Число погибших в авариях сократилось на 34% Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге количество ДТП снизилось на 16% за 11 месяцев 2022 года. Число погибших в автомобильных авариях сократилось на 34%. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря установке автоматизированных систем фотофиксации.

- Для Петербурга вопросы безопасности на дорогах остаются одними из самых важнейших. Снизилась аварийность, уменьшилось количество пострадавших в ДТП. Эту тенденцию нужно сохранять, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Кроме всего прочего, в Северной столице удалось повысить безопасность пассажирских перевозок. Этому поспособствовало обновление городского автобусного парка, отмена маршрутных такси, а также борьба с нелегальными перевозчиками.