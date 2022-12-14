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НовостиОбщество14 декабря 2022 18:25

76-летняя петербурженка получит 40 тысяч рублей после падения на льду

Женщине выплатят моральную компенсацию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионерка упала на скользкой дороге

Пенсионерка упала на скользкой дороге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка получила компенсацию после падения на льду. 76-летняя женщина обратилась в прокуратуру Пушкинского района и попросила оказать ей помощь. Инцидент с падением случился в январе этого года. Последствием стали головные боли, головокружения и боли в шейном отделе позвоночника. Врач-невролог назначил пенсионерке лечение.

- Женщина шла в продуктовый магазин и упала на тротуаре. Территория не была очищена от льда и снега. Ее не обрабатывали песком или иной смесью, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

После проведения проверки надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен, и теперь пострадавшая пожилая петербурженка получит 40 тысяч рублей.