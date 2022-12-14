Прокуратура провела проверку после падения ребенка в люк в Ленобласти

Малыш катался на «ватрушке» и провалился в яму Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировская городская прокуратура провела проверку после падения ребенка в открытый люк в Отрадном. Стало известно, что люк является бесхозным, им никто не пользуется. Имущество никто не поставил на учет, и доступ к нему тоже никак не ограничили.

- Главе администрации Отрадного внесено представление. Приняты оперативные меры по ограничению доступа к сооружению, - говорится в сообщении прокуратуры Ленинградской области.

Напомним, ребенок упал в люк, когда катался на «ватрушке». Спасать малыша приехали сотрудники МЧС. Ребенок не пострадал, несмотря на то, что упал в глубокую яму. При этом люк находился под снегом и был прикрыт. В какой-то момент плохо закрепленная крышка отодвинулась, а ребенок, катившийся с горки упал прямо в дыру.