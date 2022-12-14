Более 70 тысяч детей заболели гриппом и ОРВИ в Петербурге

Чаще всего гриппом болеют дети школьного возраста Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в Петербурге. Чаще всего болеют школьники от 7 до 10 лет. Сейчас количество заболевших детей больше 70 тысяч человек. На дистанционный формат ушли 244 класса в 71 школе.

- На долю детей в этом сезоне приходится и самое большое количество госпитализаций. Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет - в общем количестве болеющих детей их около 70%, - написала на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Из-за серьезного роста заболеваемости школьники начальных классов отправятся на каникулы уже 20 декабря. Им выставят оценки к этому времени. Но по желанию родителей, они смогут приходить в школу – начальные классы будут работать в формате допобразования. Школьники с 5 по 11 класс будут учиться в обычном формате.