Заболеваемость ковидом в Петербурге приблизилась к отметке 1000 случаев за сутки

973 человека заболели ковидом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество заболевших ковидом за сутки близится к 1000 человек. За день этим вирусом заразились 973 петербуржца. Заболеваемость продолжает расти. 298 человек были госпитализированы с поставленным диагнозом – ковид.

- За минувшие сутки выздоровели и избавились от коронавируса 801 человек. При этом, болезнь унесла жизни 14 жителей Петербурга, - сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Напомним, в Петербурге продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. Чаще всего инфекциями заражаются дети от 7 до 10 лет. На сегодняшний день, вирусами заболели более 70 тысяч детей. Много школьных классов переведены на дистанционное обучение.

Ученики младших классов закончат вторую четверть уже 20 декабря: им выставят оценки и отпустят на досрочные каникулы. Из-за роста заболеваемости появилась угроза отмены детских новогодних елок.