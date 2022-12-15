Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн солода в Ленобласть

Партия ячменного солода отправилась обратно в Финляндию Фото: Артем КИЛЬКИН

На российско-финляндской границе в Ленобласти сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн солода в страну. Инспектор проверил документы на ячменный солод на границе в МАПП Торфяновка. Как следовало из документов, продукция следовала в московскую оптовую компанию.

- В протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют данные о проведении исследований на выявление генетически модифицированного организма, - говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

Из-за этих нарушений инспектор ведомства запретил ввозить солод в Россию. 20 тонн продукции отправились обратно в Финляндию.

Напомним, 13 декабря в порту Петербурга был запрещен ввоз огромной партии клементинов. Как выяснилось, новогодние цитрусы были заражены плодовой мухой.