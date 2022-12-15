Мужчину, устроившего стрельбу в парадной, будут судить в Петербурге

На петербуржца возбуждено уголовное дело по двум статьям Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить мужчину, который устроил стрельбу в парадной на улице Жукова в Калининском районе. Пьяный 64-летний петербуржец нарушил закон по двум статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

- В августе 2022 года обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел на лестничную площадку и выстрелил из пистолета по двери одной из квартир. Оружие он хранил незаконно, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас уголовное дело направлено в Калининский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Напомним, накануне на дне шахты лифта в Василеостровском районе нашли тела двух мужчин. Двое рабочих на стройке упали с высоты 13 этажа. От полученных травм они погибли. СК возбудил уголовное дело и занимается расследованием случившегося.